Majówka 2023 w Trójmieście. Sprawdź, co będzie się działo w Gdańsku, Sopocie i Gdyni! Zaplanuj długi weekend w Trójmieście

Majówka 2023 - Gdańsk

W Gdańsku majówka to oficjalne otwarcie sezonu letniego 2023. Ostatni weekend kwietnia rozpoczyna trzymiesięczny okres imprez i długich nocy na świeżym powietrzu. Dla osób szukających ciekawych możliwości na urozmaicenie majówki Gdańsk ma wiele do zaoferowania!

Na 100czniową scenę wjeżdża, świętująca 25 lat na scenie, legendarna ekipa JWP / BC, po ICH koncercie Falcon1 i Kebs przejmują gramofony z kejsami pełnymi rapowych klasyków. W Inside gra Vazee i Naro ze swoim setem back to back, a Patio przejmuje Zamojski z selekcją leniwych bitów, idealnych pod koktajle serwowane przez naszą ekipę.

15 lat minęło, gdy gościliśmy Was w gdyńskim klubie Ucho, który odbił się szerokim echem wśród fanów, a skoro w tym roku obchodzimy 20-lecie działaności Exciting Night to nie mogło być inaczej i ponownie zapraszamy na wspólną celebrację w ten szczególny majowy weekend w odnowionej przestrzeni klubowej Podwórko Art/Scena Ucho.

Hevelianówka - majówka w Hevelianum

Od 29 kwietnia do 3 maja 10.00-18.00

Majówka 2023 - Gdynia

Centrum Nauki Experyment wita maj przez ponad tydzień, od 29 kwietnia do 7 maja! Co na Was czeka w tym czasie? Między innymi kosmiczne pokazy naukowe, warsztaty rodzinne inspirowane dokonaniami Mikołaja Kopernika i oczywiście pięć interaktywnych wystaw stałych.

Warsztaty rodzinne

To będzie kopernikowska i multidyscyplinarna majówka wypełniona zagadkami, eksperymentami oraz ogromną dawką wiedzy! Astrowarsztaty zostaną zorganizowane w dwóch odsłonach, dostosowanych do wieku uczestników. O godz. 10.00, 12.00 i 14.00 odbywać się będą warsztaty dla młodszych dzieci (powyżej 3 lat), a o godz. 11.00, 13.00 i 15.00 dla starszych (powyżej 6 lat).

Pokazy naukowe

Kosmosu nie zabraknie również podczas pokazów naukowych, które w Experymencie będą odbywać się codziennie od 29 kwietnia do 3 maja. Choć każdy z nich będzie dotyczył innej dziedziny nauki, to wszystkie nawiążą do eksploracji kosmosu, obserwacji nieba, astronomii lub życia na innych ciałach niebieskich. Podczas pokazów goście CNE dowiedzą się m.in. jak wygląda codzienność astronautów na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej, w jaki sposób chemia pomaga w poszukiwaniach życia pozaziemskiego i dlaczego niektóre mgławice „świecą” różnymi kolorami, a inne wyglądają jak czarne plamy. Pokazy odbędą się o godz. 11.00 i 14.00, a bardziej szczegółowe informacje o wszystkich z nich można znaleźć na stronie.