Mam Talent! Emisja odcinka z castingu w Gdańsku na antenie TVN. Kogo zobaczymy na scenie?

Artystka już jako mała dziewczynka malowała po zasłonach w domu. Rodzina od zawsze wspiera ją w rozwijaniu pasji i jest pełna podziwu dla tak nietypowego zajęcia. Natalii malowaniem światła zajmuje się od około pięciu lat. Kiedy po raz pierwszy wzięła do rąk pędzel świetlny i zaczęła go używać, nie chciała uwierzyć, że to jest możliwe. Obecnie hobby stało się jednocześnie jej pracą. Artystka należy do Galistyna Art Group. Czy „Mam talent!” będzie dla niej przepustką do dalszej kariery?