Mammobus w Gdańsku. W sobotę bezpłatne badania bez zapisów i bez opłat. Wystarczy zabrać dowód osobisty

W sobotę – 21 października przed centrum handlowym Designer Outlet Gdańsk stanie „otwarty mammobus”, gdzie chętne panie, które ukończyły 35. rok życia, będą mogły wykonać badanie za pomocą nowoczesnego mammografu.

Na badania nie trzeba się rejestrować czy umawiać – wystarczy dowód osobisty, a obecna na miejscu ekipa medyczna wykonuje je nieodpłatnie - zapewniają organizatorzy prozdrowotnej akcji.

Samo badanie mammografem trwa zaledwie kilka minut. Mammobus będzie dostępny w godzinach 10:00 - 18:00. W tym czasie fachowy personel medyczny jest w stanie przebadać nawet 100 osób.

- Dla wielu pań będzie to pierwszy krok w kierunku profilaktyki raka piersi. Dlatego zachęcamy wszystkie kobiety do tego, by różowa wstążka była nie tylko symbolem, ale przede wszystkim impulsem do poświęcenia czasu wyłącznie sobie i swojemu zdrowiu. Nasze centrum każdego dnia odwiedza tysiące pań, dlatego tym bardziej czujemy, że należy włączać się w październikowe aktywności i ułatwić im dostęp do podstawowych badań – mówi przedstawiciel Designer Outlet Gdańsk, ROS Retail Outlet Shopping.