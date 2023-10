“Mamy w Polsce być gospodarzami”. Konfederacja podsumowała kampanię na Pomorzu

- Konfederacja jasno wskazuje, jak powinno chronić się granice przed nielegalnymi imigrantami. Czas na zatrzymanie niekontrolowanej imigracji do Polski. Także tej legalnej, bo nikt nie jest w stanie tego skontrolować. Ja do dzisiaj czekam na pełną odpowiedź z Urzędu Wojewódzkiego na temat tego ilu imigrantów realnie wjechało do Polski w latach 2015-2023 - mówił poseł.

Ważną sprawą dla polityków startujących z list Konfederacji jest też ograniczenie wsparcia socjalnego dla migrantów z Ukrainy. Niejednokrotnie można było już słyszeć z ust szefów ugrupowania, ale też i zobaczyć na bilbordach hasło “zero socjalu dla Ukraińców”.

- Mówimy też o polityce względem Ukrainy, twardej walce o interes Polaków. O interes Polski w Unii Europejskiej. Tylko Konfederacja potrafi postawić się całej klasie politycznej. Ma odwagę do tego, żeby mówić rzeczy czasem niepopularne. Mamy odwagę do tego, żeby jasno wskazywać, że mamy w Polsce być gospodarzami, że nie możemy zgodzić się na to, by oddawać wszystko Ukrainie za bezcen - tłumaczył Urbaniak.