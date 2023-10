Margaret rusza w trasę MTV Unplugged Tour. Wkrótce wystąpi w Gdańsku!

Margaret wystąpi w Gdańsku

MTV Unplugged to już kultowa, międzynarodowa seria koncertów, podczas których artyści wykonują swoje największe hity w wersji akustycznej - bez udziału elektroniki.

Płyta MTV UNPLUGGED MARGARET, będzie zapisem grudniowego koncertu w warszawskim Teatro Cubano. Wokalistka zagra aż pięć koncertów w całej Polsce, przenosząc zgromadzoną publiczność do barwnej i słonecznej Havany. Bogato aranżowane występy odbędą się kolejno we:

Wrocławiu

Warszawie

Krakowie

Poznaniu

Gdańsku

Każdy z koncertów będzie się charakteryzował wyjątkową atmosferą muzycznego ciepła, bliskości oraz intymności.

Gorące kubańskie rytmy to dokładnie to, czego potrzebujemy wchodząc w chłodne jesienno-zimowe miesiące. Świetna okazja do zaczerpnięcia ostatnich promieni słońca nie tylko dla fanów Margaret!