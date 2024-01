Mateusz Morawiecki spotkał się w Gdańsku z sympatykami Prawa i Sprawiedliwości. „Odpowiedź na pytania o Polskę zależy tylko od was”

Były premier wyraził nadzieję, że metody stosowane przez obecny rząd doprowadzą do zmiany preferencji politycznych w Polsce.

- Coraz więcej Polaków, którzy są Polakami wolnymi, może nawet nie głosowali na PiS, czuje, że w Polsce dzieje się coś niedobrego. Że jest zamach na pluralizm medialny, na to, żeby były możliwe różne opinie do przedstawiania w społeczeństwie. Jest zamach na to, co określaliśmy, jako równy start dla wszystkich. Mamy do czynienia z sytuacją, w której wszystkie nasze zdobycze są dzisiaj coraz bardziej zagrożone – mówił Mateusz Morawiecki.