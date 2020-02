Memy na Tłusty Czwartek! Jak widzą go internauci? Zobaczcie! [MEMY]

W tym roku Tłusty Czwartek wypada 20 lutego. To jedno z ulubionych świąt Polaków. Nic dziwnego, bowiem tego dnia nie tylko można, ale wręcz należy jeść pączki. Im więcej, tym lepiej, bowiem mają nam one gwarantować szczęście aż do końca roku. Co o Tłustym Czwartku myślą internauci? Zobaczcie memy!

internet/demotywatory.pl