MEMY o latach 80. Uśmiejesz się! Czas neonowych dodatków, dyskotekowa muzyka, heavy metal, Pewex, Rambo i "Powrót do przyszłości"

Lata 80. - kolorowe stroje, dresy i stan wojenny

W Polsce ta dekada zaczęła się dla nas nieszczególnie wesoło, bo musieliśmy zmagać się z problemami, które wywołało wprowadzenie stanu wojennego. Pustki w sklepach, kolejki po podstawowe towary, produkty reglamentowane na kartki... Nie zawsze była okazja do śmiechu, gdy na parę butów, telewizor czy samochód trzeba było czekać latami.

Lata 80. XX wieku postrzegamy inaczej. Dla świata był to czas kolorowego boomu - kolorowych strojów, neonowych kolorów, kaset video, tapirowanych włosów, hitów Madonny oraz Michaela Jacksona, rozkwitu heavy metalu oraz kapel hard rockowych z ich krzykliwymi stylizacjami.

Kultowe lata 80. i MEMY

Lata 80. XX wieku to czas, w którym miejsce miało wiele ikonicznych wydarzeń, trendów kulturowych i artystycznych. Zaczęły pojawiać się pierwsze komputery osobiste i konsole do gier, kasetowe odtwarzacze, telewizory kolorowe, a także pierwsze telewizje z pilotem zdalnego sterowania.

W kinach rządziła seria "Powrót do przyszłości", swoich zagorzałych fanów mieli też łowcy duchów z "Ghostbusters", a Sylvester Stallone pokazał się w nowej ikonicznej serii filmów, która odcisnęła swoje piętno na fanach kina akcji "Rambo". Swoich fanów miały też produkcje sf - "E.T. the Extra-Terrestrial", ""Star Wars", czy policyjny serial z gliniarami "Miami Vice".

Lata 80. to okres wielkich przebojów pop, rocka czy zyskującej ogromną popularność muzyki elektronicznej. W magnetofonach i radio królowały przeboje takich wykonawców jak Michael Jackson, Madonna, Prince czy rockowi giganci z grup Queen lub U2.