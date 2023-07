Męskie Granie zawitało do Gdańska. Przed nami dwa dni wyjątkowych koncertów w Polsat Plus Arenie. 21 lipca wystąpi m.in. Rubens i Mrozu Maja Czech

Męskie Granie to festiwal organizowany w Polsce już od 2010 roku. Co ciekawe, pierwszy w historii koncert w ramach trasy odbył się właśnie w Gdańsku - 17 lipca 2010 roku. Trzynaście lat później Męskie Granie jest najpopularniejszą trasą koncertową w kraju i zrzesza topowe gwiazdy polskiej sceny muzycznej. 21 i 22 lipca Męskie Granie powraca do Gdańska!