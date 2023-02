Mewa zawiesiła się na drzewie. Sprawna interwencja strażników miejskich z Gdańska zapobiegła tragedii. Co się stało?

Mewa zawiesiła się na drzewie. W Gdańsku doszło do takiej sytuacji

Kilka dni temu strażnicy miejscy z Gdańska otrzymali nietypowe zgłoszenie. Jeden z panów poinformował, że duży, biały ptak zaczepił się o gałąź drzewa przy ul. Kurpińskiego. Wysłano tam więc funkcjonariuszki z Referatu Ekologicznego. Na miejscu udało się stwierdzić, że w podanej lokalizacji, między konarami wisiała mewa siwa.

Ptak szarpał się i próbował odlecieć. Niestety bezskutecznie. Widać było, że jest w coś zaplątany. Ze względu na to, że zwierzę wisiało na wysokości kilkunastu metrów, mundurowe nie były w stanie samodzielnie go uwolnić - przekazała Straż Miejska z Gdańska.

Panie do pomocy wezwały więc staż pożarną. Strażacy przy pomocy wysięgnika wjechali na górę i oswobodzili mewę z pułapki. Okazało się, że ptak uszkodził sobie skrzydło. Dlatego strażniczki odwiozły go do lecznicy. Po obserwacji ptak trafił na leczenie do Pomorskiego Ośrodka Rehabilitacji Dzikich Zwierząt „Ostoja”.