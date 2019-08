Międzynarodowy Dzień Latarni Morskich 2019. W niedzielę swoje święto obchodzi elitarna grupa latarników! Zobaczcie latarnie na Pomorzu

Międzynarodowy Dzień Latarni Morskich 2019

Latarnie morskie są nieodłącznym elementem nadmorskiego krajobrazu. Pierwsze z nich pojawiły się na terenach dzisiejszej Polski już w X wieku. Choć ich podstawową funkcją jest pomoc zabłąkanym marynarzom w bezpiecznym dotarciu do portów, to dla tych, którzy preferują życie na lądzie, stanowią przede wszystkim ciekawy punkt wakacyjnych podróży. Dla jeszcze innych stały się inspiracją do stworzenia budynku o nietuzinkowej architekturze.