Miejsce zdarzenia nie takie jak malują je seriale

Mnogość seriali i filmów, dotyczących tematyki kryminalnej, w szczególności – pracy policji i techników kryminalistyki powoduje, że widzom wydaje się, że o metodach śledczych wiemy wszystko. Wyobrażają sobie błyskotliwych śledczych w garniturach i pod krawatem, którzy błyskawicznie natrafiają na ukryte odciski palców, ślady krwi lub innych dowodów przestępczej aktywności. Niestety nijak ma się to do rzeczywistości.

Zaproszony gość zaczynał w służbie patrolowej, ale z uwagi na jego cechy osobowościowe, jego przełożeni uznali, że nadaje się do służby w trybie dochodzeniowo-śledczym. Z biegiem czasu wyznaczono go na stanowisko technika kryminalistyki. Chociaż nie może narzekać na zarobki, musi liczyć się z tym, że w każdej chwili może zostać wysłany w dowolne miejsce w województwie. Na jego barkach spoczywa obowiązek wydobycia na światło dzienne subtelnych śladów, które pozostawił po sobie sprawca zdarzenia, a także zabezpieczania ich, by nadawały się do dalszych badań.

Ślady zbrodni

Mogą to być ślady butów, odbitki linii papilarnych, porzucone narzędzie zbrodni, czy wreszcie cały konglomerat śladów biologicznych – niekiedy mikroskopijnych elementów tkanek zawierających kod DNA, takich jak np. krew, ślina czy fragmenty złuszczonego naskórka, przeniesione na przedmioty, których dotykał sprawca. Trzeba być przy tym bardzo ostrożnym, by samemu nie zatrzeć śladów lub nie pozostawić własnych.