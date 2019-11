Mięsożerna bakteria rozprzestrzeni się niebawem w całym Bałtyku. Mowa o przecinkowcu, który w minionym sezonie zabił 2 osoby!

Temperatura wody Morza Bałtyckiego wzrasta z roku na rok i nie potrafimy temu przeciwdziałać. Wyższa temperatura wody przyczynia się do rozwoju groźnych bakterii, w tym także niebezpiecznego przecinkowca, który w minione wakacje zebrał dwie ofiary śmiertelne w Niemczech. Co to za bakteria i jak można się nią zaradzić? Co mówi na ten temat słynny raport The Lancet Countdown? Sprawdź!

Zmiany klimatyczne są widoczne gołym okiem. Wraz z postępującym globalnym ociepleniem coraz częściej dochodzi do powodzi, pożarów lasów czy tornad. Przypominamy, że aktualnie z problemem zalania zmaga się popularna wyspa włoska - Wenecja. Problem ten nie ominął Polski. Fundacja MARE w swoim komunikacie podała, że w ciągu ostatniej dekady temperatura Bałtyku wzrastała około trzykrotnie szybciej w porównaniu ze średnim tempem wzrostu innych mórz i oceanów. W czasie zeszłorocznej fali upałów odnotowano, że Bałtyk miał aż 27 stopni Celsjusza. Czytaj także Morze zaleje Gdańsk? Poziom wód drastycznie wzrośnie Przecinkowiec Vibrio vulnificus w Morzu Bałtyckim Z ociepleniem wody w Bałtyku wiąże się ryzyko występowania niebezpiecznej bakterii. Mowa o mięsożernym przecinkowcu Vibrio vulnificus, który dotychczas obecny był w wodach tropikalnych. Tego lata odnotowano kilka przypadków zakażenia przecinkowcem w Niemczech. Dwa z nich zakończyły się skutkiem śmiertelnym. Czytaj także Śmiercionośna bakteria w Bałtyku. Nie żyje plażowiczka Bakteria ta spokrewniona jest prawdopodobnie z przecinkowcem cholery. Vibrio vulnificus to ludzki patogen, występujący w obszarach nadmorskich, z dużym naciskiem na ujścia rzek. Występuje on na całym świecie, jednak najczęściej w klimacie, w którym temperatura wody nie przekracza 18 stopni Celsjusza. Bakterią przecinkowca można zarazić się poprzez jedzenie surowych lub niedogotowanych owoców morza, ale nie tylko! Zakażeniu można ulec poprzez kąpiel w morzu. Raport The Lancet Countdown Jak czytamy w najnowszym raporcie The Lancet Countdown - mięsożerna bakteria, wraz z ociepleniem Bałtyku, może stać się poważnym zagrożeniem na coraz większej części polskiego wybrzeża. Z wyliczeń jednoznacznie wynika, że nastąpił ponad dwukrotny wzrost obszaru potencjalnego występowania - z 5,1 proc. w latach 1982-1986 do 11,8 proc. w latach 2014-2018. Autorzy raportu przekonują, że dalsze ocieplenie Morza Bałtyckiego przyczyni się do zwiększenia ryzyka infekcji. Czytaj również: Zatoka Pucka choruje? Rybacy wyciągają ryby z wrzodami. Ekolodzy straszą bezokimi rybami The Lancet Countdown to międzynarodowy projekt, który ma na celu monitorowanie wpływu zmian klimatu na zdrowie. Kolejnym jego priorytetem jest przedstawienie niezależnej oceny stopnia realizacji postanowień klimatycznych, przyjętych przez przywódców państ na mocy porozumienia paryskiego. W raporcie przedstawiono dane pokazujące, że jeśli kryzys klimatyczny nie zostanie zatrzymany, to rodzące się obecnie dzieci w wieku 70 lat będą funkcjonowały w świecie cieplejszym o 3,7 stopnia. W związku z czym podważone zostaną wszelkie osiągnięcia ostatnich dekad w ochronie zdrowia na świecie. W raporcie wskazano kilka niebezpiecznych konsekwencji ocieplenia klimatu są to m.in.: niedożywienie czy choroby zakaźne. Warto też pamiętać, że zapowiadane fale upałów być może przełożą się na wyższą śmiertelność osób starszych, a szybkie rozprzestrzenianie chorób niestety dotyczy głównie dzieci. W materiale wspomniano także o polskim pyle zawieszonym PM 2,5. Wyliczono, że skraca on życie w naszym kraju bardziej niż w innych krajach UE, czyli średnio o 9,5 miesiąca.