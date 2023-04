Mieszkańcy Gdańska skarżą się na lokale ze striptizem. Poseł PiS chce wyjaśnień od prezydent Dulkiewicz

- Jak to jest, że inne miasta w Polsce w jakimś zakresie były w stanie ograniczyć te patologie? Bo przeprowadziły uchwałę tzw. Parków Kulturowych - mówił Kacper Płażyński. Zwrócił uwagę, że prezydent Dulkiewicz po czterech latach konsultacji w tej sprawie, zawiesiła prace nad projektem. - Kolejne lokale zamiast przyciągać do siebie dobrym jedzeniem, kulturą polską i wszelką inną (...) to zmienia się w takie przybytki. (...) To nie jest Gdańsk moich marzeń - podkreślił.