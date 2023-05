Mieszkańcy kontra władze Gdańska. Spór o rozbudowę ul. Komety

Na powyższy apel mieszkańców gdańscy urzędnicy zapewnili pismami i uchwałami, iż wjazd z ul. Komety w ulicę Nową Koziorożca oraz odwrotnie nie będzie udostępniony dla ruchu samochodowego, będzie dostępny jedynie dla służb ratunkowych.

Dodatkowo, według mieszkańców ul. Komety, przebudowa spowoduje dla nich szereg problemów. Jak słyszymy, mieszkańcy mają za złe miastu, że na początku ogłaszania inwestycji, nikt nie przedstawił im planu, według którego obecnie mają stracić zieleń otaczającą ich domostwa. Informacje pojawiły się dopiero po stworzeniu projektu.

- Po poszerzeniu ul. Komety droga będzie przebiegała dosłownie 2 metry od mojego balkonu - mówi nam Józef Poniewierski, mieszkaniec ul. Komety. - Stracimy wszystkie drzewa wokół naszej posesji. Gnieździ się u nas okoliczne ptactwo i zwierzyna, a pomimo tego do likwidacji przeznaczono nasze oczko wodne. Wiele razy pisaliśmy pisma w tej sprawie. Jeśli to jest potrzebne dla społeczności to oczywiście jesteśmy za tym, ale to nie ma żadnego sensu. Wycięte zostanie m.in. 30-letnie drzewo, szpaler tui, musimy też przesunąć przyłącze gazowe oraz ogrodzenia z bramami wjazdowymi. Na początku nikt nas nie poinformował, że ulica Komety będzie poszerzana. Nikt nie przyszedł wcześniej z nami porozmawiać, po prostu poinformowano nas o fakcie tego projektu.