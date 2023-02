Mieszkańcy Sopotu są najstarsi w kraju. Ile wynosi średnia wieku? Dane Głównego Urzędu Statystycznego

Sopot z wysoką średnią wieku mieszkańców

Mieszkańcy Sopotu oficjalnie są najstarsi w Polsce. W ramach Narodowego Spisu Powszechnego, przeprowadzonego od 1 kwietnia do 30 września 2021 roku, zebrano dane na temat wieku obywateli, które jasno na to wskazują. Średnia wieku tutaj wynosi 48,3. To o pół roku więcej aniżeli w drugiej Polanicy-Zdrój. Trzeci był Ciechocinek ze średnią liczbą wieku 47,3. Sopot jest jedynym pomorskim miastem w zestawieniu 20 miejscowości z najstarszymi mieszkańcami.

Aż dwie lokalizacje z Pomorza znalazły się za to w zbiorze najmłodszych 20 miast w Polsce. Jedną z nich była Reda, gdzie średnia wieku wynosiła 37,1. Druga miejscowość to Brusy, gdzie wynik ten był o 0,2 wyższy.