Mieszkańcy Ujeściska protestowali przed Prokuraturą Okręgową w Gdańsku 4.06.2020. Domagali się konsekwencji wobec poprzednich zarządów

Podczas protestu zbierano podpisy pod petycją do prokuratora okręgowego Michała Kierskiego. Mieszkańcy liczą na jak najszybsze postawienie zarzutów osobom odpowiedzialnym za zadłużenie spółdzielni, na zabezpieczenie majątku wyprowadzonego z niej, ograniczenie możliwości mataczenia przez poprzednie zarządy, a także wyjaśnienie niejasności wokół zmiany władz spółdzielni. Chodzi m.in. o podsłuchy, które znaleziono w siedzibie spółdzielni oraz o awanturę sprzed tygodnia.

- To nasze postulaty. Liczymy przede wszystkim na intensyfikację działań prokuratury, która naszym zdaniem działa zbyt opieszale. Nie pomogła nam w żaden sposób uporządkować sytuacji w spółdzielni. Nikomu z poprzednich władz nie zostały postawione zarzuty. Dokumenty cały czas są analizowane przez biegłych, a w międzyczasie te osoby cały czas mataczą. W ubiegły piątek doszło do siłowego wejścia do spółdzielni - mówi Michał Stukow, który od czterech lat czeka by wprowadzić się do mieszkania na Ujeścisku. Wpłacił 500 tys. zł.