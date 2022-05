Mieszkasz w tych dzielnicach Gdańska? Uważaj na złodziei katalizatorów! Te auta są najbardziej zagrożone. Zobacz zdjęcia "po wycince" Jakub Cyrzan

Statystycznie niemal każdego dnia w Gdańsku dochodzi do kradzieży katalizatora. Co ciekawe, w niektórych dzielnicach miasta zjawiska te występują częściej niż w innych. Zdecydowanie bardziej zagrożone kradzieżą są także konkretne typy samochodów. Tylko w ostatnim czasie funkcjonariusze zatrzymali sześciu sprawców, którzy usłyszeli łącznie dwanaście zarzutów. Sprawdziliśmy, gdzie w Gdańsku dochodzi do kradzieży katalizatorów, dlaczego złodzieje tak chętnie je kradną i na jakie samochody powinniśmy uważać najbardziej.