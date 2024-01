Mija pięć lat od zabójstwa prezydenta Pawła Adamowicza

Akt oskarżenia przeciw Wilmontowi został skierowany przez prokuraturę do sądu po niemal trzech latach śledztwa. Wiele czasu zajęło m. in. ustalenie, czy mężczyzna w momencie popełnienia czynu był poczytalny. Wykluczające się dwie opinie biegłych zostały rozstrzygnięte trzecią, stwierdzającą częściową poczytalność leczącego się psychiatrycznie sprawcy. Pod koniec marca 2022 roku ruszył proces. Niemal równo rok później Sąd Okręgowy w Gdańsku uznał Stefana Wilmonta za winnego zabójstwa prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza i skazał go na dożywocie z możliwością ubiegania się o przedterminowe zwolnienie po 40 latach odbywania wyroku. Adwokat skazanego złożył apelację, brat zamordowanego poseł PO Piotr Adamowicz, oskarżyciel posiłkowy w procesie, zaskarżył w części uzasadnienie wyroku. Podczas jutrzejszych uroczystości obok niego i wdowy po prezydencie Gdańska, która jest europosłem PO, pojawi się szef partii, premier Donald Tusk. Wydarzenie o 19.00 na Targu Węglowym ma mieć charakter masowy. Morderstwo Pawła Adamowicza jeszcze długo będzie wpływało na kształt życia politycznego miasta i kraju.