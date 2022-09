Mistrzostwa świata w żeglarstwie 2022. Polskie załogi w Halifaksie w Kanadzie na miejscach tuż za podium

Gdańszczanie Łukasz Przybytek i Jacek Piasecki przed podwójnie punktowanym wyścigiem medalowym mieli jeszcze matematyczne szanse na medal. I niewiele brakowało, aby ten mało prawdopodobny scenariusz się ziścił. Polacy prowadzili przez ponad połowę wyścigu, przez chwilę byli nawet brązowymi medalistami, ale ostatecznie dopłynęli do mety na drugim miejscu, za Chińczykami i ukończyli mistrzostwa świata na piątym miejscu! To wielki sukces załogi, która została sformowana zaledwie rok temu, po igrzyskach olimpijskich w Tokio.

- To były trudne mistrzostwa świata. Początek rundy kwalifikacyjnej nie był dla nas najlepszy, zaliczyliśmy kilka słabych wyścigów, po których wyciągnęliśmy wnioski i już w rundzie finałowej nasze żeglowanie było dużo lepsze. Pływaliśmy chyba najlepiej z całej czołówki, każdy wyścig kończyliśmy w ścisłej czołówce, odrobiliśmy straty i do wyścigu medalowego przystąpiliśmy z piątego miejsca. Oczywiście, jest mały niedosyt, bo niedużo nam zabrakło do medalu, ale wiemy nad jakimi elementami jeszcze musimy pracować - mówią Łukasz Przybytek i Jacek Piasecki.