Mniej ciężarówek na Olszynce w Gdańsku. Duże zmiany w ruchu w całej dzielnicy!

Zapowiadana jest jeszcze jedna zmiana, która realnie ma wpłynąć na poprawę bezpieczeństwa na gdańskiej Olszynce.

- Na ul. Modrej za przejściem dla pieszych przy budynku szkoły ustawiony zostanie znak zakazu zatrzymywania. Pozwoli to wyeliminowanie parkowania pojazdów na wąskiej ulicy, co utrudnia widoczność omijających je pozostałych samochodów. To szczególnie istotne na drodze o wzmożonym ruchu dzieci idących do szkoły - informują urzędnicy.