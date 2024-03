Mobilne skrzynie, które zabiorą nas w historyczną (i gamingową) podróż. Akcja IPN i Brzostek Top Team

Mobline skrzynie z historią. O co chodzi?

W sobotę w siedzibie klubu Brzostek Top Team zebrano się, aby zaprezentować najnowsze dzieło Biura Nowych Technologii IPN. To mobilne skrzynie z edukacją historyczną, czyli interaktywny sposób na to, aby zarazić pasją do historii.

W wydarzeniu udział wzięli dyrektor Biura Nowych Technologii IPN Magdalena Hajduk, dyrektor Biura Kadr IPN Mateusz Kotecki, dyrektor oddziału IPN w Gdańsku dr Marek Szymaniak oraz wybitny pięściarz Mateusz Masternak.

