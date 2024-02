Nowy pilotażowy program Biura Nowych Technologii IPN "Mobilne skrzynie z immersyjną edukacją historyczną"

Kotecki: ścieżką dotarcia są właśnie nowe technologie

– Nasze badania [...], które zakończyły się raportem „Nowe ścieżki edukacji historycznej”, pokazały nam, że potrzebą edukatorów jest kompletny zestaw, aby przeprowadzać immersyjne projekty: z jednej strony to dostępny projekt i scenariusz lekcji, [...], z drugiej zaś strony technologie. W tych skrzyniach [...] dostępny jest komputer z bardzo dobrą kartą graficzną i z najlepszymi podzespołami do tego typu projektów, oraz okulary VR, króre zapewniają wielozmysłowość – mówiła dyrektor Biura Nowych Technologii, opisując następnie dostępne projekty .

– Jestem wielce uradowany i zaszczycony tym, że to właśnie w Gdańsku inaugurujemy projekt Biura Nowych Technologii. To projekt, który dzisiaj oferuje już młodzieży pięć odrębnych propozycji, bardzo ściśle związanymi i ważnymi dla najnowszej historii Polski wydarzeniami [...] Instytut Pamięci Narodowej musi i chce wychodzić naprzeciw Państwa oczekiwaniom, jeżeli chodzi o współczesny język komunikowania się w obszarze edukacyjnym – mówił dr Marek Szymaniak podczas konferencji.

– Ścieżką dotarcia są właśnie nowe technologie, poprzez które poszukujemy rozwiązań edukacyjnych, poprzez które dotrzemy do młodzieży. Cieszę się z waszej obecności, bo dzięki temu zapoznacie z możliwościami Biura Nowych Technologii – mówił zwracając się do młodzieży dyrektor Biura Kadr Mateusz Kotecki.

W skład każdej z skrzyń wchodzi komputer gamingowy, ekran, gogle do wirtualnej rzeczywistości (VR) Meta Oculus Quest II oraz akcesoria niezbędne do ich obsługi. Wspomniany sprzęt umożliwia zapoznanie się z wgranymi do niego immersyjnymi projektami edukacyjnymi stworzonymi przez Biuro Nowych Technologii IPN, do których należą: