Morze okiem Włodzimierza Nałęcza. Nowa wystawa w Narodowym Muzeum Morskim w Gdańsku

Nowa wystawa czasowa w Narodowym Muzeum Morskim

Od 26 maja można oglądać twórczość Włodzimierza Nałęcza na wystawie czasowej Narodowego Muzeum Morskiego w Gdańsku. Prace te można zobaczyć w Spichlerzach na Ołowiance , a pozostaną tam do 3 września br. Liczne dzieła pochodzą ze zbiorów własnych Narodowego Muzeum Morskiego w Gdańsku, ze zbiorów Muzeum Narodowego w Gdańsku, Muzeum Narodowego we Wrocławiu, Muzeum Narodowego w Szczecinie, Muzeum Narodowego w Warszawie, Muzeum Historyczno-Etnograficznego w Chojnicach, Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni oraz z kolekcji prywatnych. Te ostatnie są największą ciekawostką, ponieważ po raz pierwszy będzie je można zobaczyć na żywo.

Zakochany w podróżach i polskim morzu

Ważnym momentem w życiu malarza był rejs Wisłą do Gdańska, który odbył w 1909 roku na pokładzie parostatku "Włocławek". Od tamtego czasu poświęcił swą twórczość i działalność społeczną szerzeniu wiedzy o polskim morzu. Po zakończeniu I wojny światowej pisał „Listy z polskiego brzegu” do „Kuriera Warszawskiego” i do „Rzeczpospolitej”. Włodzimierz Nałęcz przeżył II wojnę światową, ale inna historia spotkała jego prace. Zniszczeniu uległy jego pracownie w Warszawie i Lisim Jarze. Zmarł 12 września 1946 w Jeruzalu koło Skierniewic.