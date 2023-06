Mrozu na Open'erze. Artysta wypełnił Tent Stage po brzegi. Na scenie wystąpiła z nim Daria Zawiałow

Mrozu na Open'erze - niespodziewany tłum na koncercie

Słuch o wokaliście na kilka lat zaginął. Wydawać by się wówczas mogło, że będzie jednym z "jednostrzałowców" po sukcesie "Milionów monet". Jak się jednak okazuje - nic bardziej mylnego. Kilka ostatnich miesięcy wskazuje na to, że najlepsze jeszcze przed nim, a jego duety biją rekordy popularności. Widać to było doskonale po tłumie, który zjawił się pod sceną Tent Stage.