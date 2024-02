Na drogach pojawiły się żółte znaki z czołgiem. Mieszkańcy zastanawiają się, co to znaczy?

W wielu miejscach pojawiają się znaki, które wzbudzają zainteresowanie mieszkańców. Żółty znak z czołgiem, jaki stoi w Kornem, wzbudził niepokój.

- To nie jest jakiś standardowy znak, który miniemy bez zastanowienia - mówi mieszkaniec gminy Kościerzyna. - Czołg nie kojarzy się dobrze, wzbudza niepokój i zastanawia, o co tu chodzi? Szczerze mówiąc, to nie mam pojęcia, co on oznacza dla kierowców.