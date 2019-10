Na dwóch odcinkach Obwodnicy Trójmiasta pojawią się urządzenia rejestrujące prędkość

Przeciążenie Obwodnicy wpływa na lawinowo rosnącą na niej liczbę zdarzeń drogowych (kolizji i wypadków). Według danych zarejestrowanych przez policję w 2014 r. było ich 512 w 2018 r. już 920, czyli prawie dwukrotnie więcej. Oznacza to, że na tej trasie średnio dziennie do dochodzi do 2,5 zdarzenia. Główną przyczyną kolizji i wypadków było niedostosowanie prędkości do warunków ruchu (302 zdarzenia w 2018 r.). Ponadto niezachowanie bezpiecznej odległości między pojazdami (216) oraz nieprawidłowa zmiana pasa ruchu (207) stanowiły równie istotne przyczyny zdarzeń drogowych. Systematycznie spada za to liczba zabitych i rannych, co dobitnie pokazuje, że zdecydowana większość zdarzeń na Obwodnicy, niestety paraliżująca często ruch na niej, to drobne stłuczki.

