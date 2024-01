Na Pomorze powrócą silne wiatry i opady śniegu. Uważajmy!

Prognoza pogody na poniedziałek i wtorek

W poniedziałek, 15 stycznia, zachmurzenie duże. Opady śniegu, lokalnie w centrum deszczu ze śniegiem. Na północy opady śniegu o natężeniu umiarkowanym i tam przyrost pokrywy śnieżnej o około 10 cm. Lokalnie możliwa burza. Temperatura maksymalna nad morzem i na zachodzie 2°C. Na wybrzeżu wiatr silny, od 40 km/h do 55 km/h, w porywach do 90 km/h. Miejscami zawieje i zamiecie śnieżne.

W nocy zachmurzenie duże. Przelotne opady śniegu. Na północy i północnym wschodzie przyrost pokrywy śnieżnej od 5 cm do 10 cm. Temperatura minimalna od -8°C, -9°C miejscami na północy, -7°C, -4°C, na pozostałym obszarze, do -2°C, -3°C nad morzem. Wiatr umiarkowany i dość silny, w porywach do 60 km/h, na północnym wschodzie do 85 km/h, na Wybrzeżu porywy do 95 km/h, zachodni i północno-zachodni. Miejscami zawieje i zamiecie śnieżne.