Na Stogach powstanie nowa przepompownia. Gdańsk ogłasza przetarg na budowę obiektu

Nowa przepompownia o powierzchni ok 83 m kw na za zadanie "zbieranie" wody z deszczówki i przenoszenie jej do ujścia przy Martwej Wiśle, co uchronić ma podtopienia, do jakich dochodzi w rejonie ul. Stryjewskiego, przy nawalnych deszczach i wysokich stanach wody na Martwej Wiśle.

Przedsięwzięcie zostało ujęte do realizacji w ramach programu unijnego pn. „Systemy gospodarowania wodami opadowymi na terenach miejskich – Miasto Gdańsk – etap II”. Projekt dofinansowany z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 – 2020.

W ramach programu w ubiegłych latach zrealizowano m.in. budowę kanalizacji deszczowej w rejonie ulicy Grottgera, Bażyńskiego, Kasprowicza i Tetmajera czy budowę układów drogowych w Osowej. Ponadto dzięki programowi Gdańsk zyskał zbiornik retencyjny Strzelniczka II o pojemności retencyjnej 46 620 m3.