Nadchodzi 32. finał WOŚP w Gdańsku. Kto zagra i jakie czekają nas atrakcje?

We wtorek, 16 stycznia, w Europejskim Centrum Solidarności miał miejsce briefing prasowy, podczas którego przedstawiono program i szczegóły dotyczące nadchodzącego 32. finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Gdańsku. Wydarzenie to będzie miało miejsce 27 stycznia, a koncerty rozpoczną się o godzinie 16:00. W konferencji prasowej udział brali Aleksandra Dulkiewicz, prezydent Gdańska, Dawid Jastrzębski, prezes Regionalnego Centrum Wolontariatu w Gdańsku oraz Karol Gzyl, wiceprezes Fundacji Gdańskiej.

- To wydarzenie, które pozwala nam, Polkom i Polakom, poczuć się wspólnotą. Myślę, że to jest coś bardzo ważnego - mówiła prezydent Gdańska, Aleksandra Dulkiewicz. - W ubiegłym roku udało nam się zebrać ponad milion i 200 tysięcy złotych. W tym roku udało nam się przygotować parę ciekawych aukcji w związku z 32. finałem. Jedna z nich to możliwość nadania imienia żyrafie, dziewczynce, w gdańskim ZOO - dodała.