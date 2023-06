Najdroższy hot dog w Polsce kosztuje 100 zł?! Skąd bierze się tak gigantyczna cena?

Serwis dokładniej przyjrzał się składowi oferowanego hot doga i znalazł uzasadnienie tak wysokiej i, dla wielu, nieprzystępnej ceny.

Otóż hot dog, jak zawsze, serwowany jest w bułce, jednak parówkę zastępuje polska kiełbasa z grilla, która dodatkowo posypana jest jadalnymi płatkami 26-karatowego złota.

"Właściciel reklamuje swój luksusowy wyrób hasłem „Gold is the new black”. I nie tylko lśniąca złotem kiełbasa ma tu zachwycać. Bułka jest czarna, a do tego jeszcze: zasmażana kiszona kapusta, chips z boczku, majonez truflowy, orzeszki ziemne, prażona cebula, szczypior i kolendra. No i na końcu oczywiście rachunek" - informuje spidersweb.pl.