Najpiękniejsze miejsca we Włoszech, o których mogliście nie słyszeć. 20 ukrytych skarbów Italii, które trzeba zobaczyć choć raz z życiu

Na porośniętych cyprysami wzgórzach Toskanii wznosi się miasto, które wygląda jak plan wysokobudżetowego filmu Hollywood, ale jest w pełni prawdziwe. San Gimignano to wycinek średniowiecza, zachowany do dziś w idealnym stanie. Turystów zachwycają jego strzeliste wieże, średniowieczne mury, wąskie uliczki, a także pyszne gelato serwowane na każdym rogu. Jeśli marzy wam się wypoczynek w starej Italii, w San Gimignano możecie przenieść się wyobraźnią w przeszłość, i to bardzo odległą.

Włochy aż pękają w szwach od pięknych miejsc, zarówno stworzonych przez człowieka, jak i Matkę Naturę. Niektóre pozostają mało znane – to ukryte skarby Italii, omijane przez polskich turystów. Przedstawiamy 20 najpiękniejszych miejsc we Włoszech, o których mogliście nie słyszeć, a które koniecznie trzeba odwiedzić choć raz w życiu. To gotowa lista inspiracji na wakacje we Włoszech.

20 najpiękniejszych miejsc we Włoszech, o których mogliście nie słyszeć

Bella Italia: najpiękniejsze miejsca we Włoszech, które omijają turyści

Włochy są piękne w każdym miejscu i z każdej strony. Wybieranie najpiękniejszych zakątków Italii to jak kazać matce wskazać ulubione dziecko. Każde kochamy za co innego. Jak więc wybrać najpiękniejsze miejsca we Włoszech? Postanowiliśmy przyjąć dodatkowe kryterium oprócz tylko samego piękna. Są we Włoszech takie perły architektury i cuda natury, o których wielu turystów nadal nie ma zielonego pojęcia. To ukryte skarby Włoch, które powinniście odwiedzić choć raz w życiu. Właśnie im poświęcona jest galeria zdjęć, którą znajdziecie poniżej. Czytaj też: 7 najpiękniejszych plaż Włoch. Wakacyjne raje niedaleko Rzymu, Neapolu czy Palermo, które warto odwiedzić w majówkę i wakacje

Nie tylko Rzym, Wenecja i Mediolan. Piękne alternatywy na wakacje we Włoszech

Polscy turyści kochają Włochy, ale najchętniej odwiedzają ich słynne miasta, jak Rzym, Mediolan, Neapol czy Wenecja. Tymczasem Italia skrywa wielkie bogactwo zakątków, które zachwycają pod każdym względem: przyrodniczym, artystycznym, kulturowym, a nawet kulinarnym.

Wybraliśmy 20 miejsc we Włoszech, które zachwycą także was, a o których mogliście nigdy wcześniej nie słyszeć. Warto zaplanować w nich urlop – nasza galeria to gotowa lista wakacyjnych inspiracji dla osób szukających turystycznych alternatyw bez wielkich tłumów i komercji. Czytaj też: Najpiękniejsze włoskie miasteczka: turystyczne skarby Włoch, o których mogliście nie słyszeć. Wymarzone miejsca na weekend, urlop i wakacje

Najpiękniejsze zakątki Włoch – 20 miejsc bez tłumów turystów

W naszej galerii znajdziecie włoskie cuda natury i kultury: jeziora, góry, miasta i miasteczka, plaże i wyspy. Niektóre zostały wpisane na listę światowego dziedzictwa UNESCO.

W naszej galerii znajdziecie m.in.: Miejsca nazywane „Perłą Morza Jońskiego”, „Florencją Południa”

Wioskę z domami w kształcie stożków

Ścieżki Boga z niesamowitymi widokami

Najbardziej urokliwy zameczek Włoch

Cały archipelag wysepek jakby stworzonych do wypoczynku

Najpiękniejsze włoskie jeziora, w tym jedno z Wyspą Zajęcy

Niezwykłą drogę na ścianie klifu

Rodzinne miasto Romea i Julii

Park narodowy z jeziorami, zamkami, wioskami górskimi i stacjami narciarskimi

Miasteczko niczym żywcem wyjęte ze średniowiecza

Niesamowitą plażę tuż przy zabytkowym klasztorze

I wiele innych cudów Italii! W galerii znajdziecie zdjęcie, opisy, adresy i filmy, ukazujące najpiękniejsze, a mało znane miejsca we Włoszech. Zapraszamy – niech nasza lista zainspiruje Was do zaplanowania własnych wakacji, urlopy czy nawet tylko weekendowego wypadu do Włoch.

