Neurochirurdzy ze Szpitala im. Mikołaja Kopernika w Gdańsku operują teraz w 3D. Korzystają z nowoczesnego egzoskopu [zdjęcia]

Egzoskop jest szczególnie przydatny do operacji np. guzów mózgu czy struktur nerwowych, które mają bogate unaczynienie, które bardzo łatwo uszkodzić, a których nie widzimy w płaskim obrazie z mikroskopu. Pozwala nam bardzo precyzyjnie zamknąć patologiczne naczynie, odizolować guza od zdrowej tkanki. Dzięki temu najtrudniejsze operacje które przeprowadzamy są jeszcze bezpieczniejsze dla naszych pacjentów - mówi prof. dr hab. Wojciech Kloc.

- Egzoskop umożliwia nam widzenie pola operacyjnego tak jak oglądają świat owady, czyli trójwymiarowo – tłumaczy prof. dr hab. Wojciech Kloc , ordynator oddziału neurochirurgi. - Obraz pozyskiwany z owadziego oka jest trójwymiarowy, co zwiększa ostrość widzenia i jego głębię, czyli świetnie obrazuje szczegóły, które to najczęściej mają wpływ na wynik zabiegu operacyjnego.

Do tej pory neurochirurdzy z "Kopernika" wykorzystali egzoskop do operacji 15 pacjentów.

Dzięki nowatorskiej operacji ma szansę wrócić do pełni zdrowia

W porównaniu do dużego mikroskopu operacyjnego egzoskop jest o wiele mniejszym urządzeniem i wygodniejszym w użyciu na sali operacyjnej. O ile jednak mikroskop powiększa obraz 12-krotnie, to egzoskop sprawia, że operowane zmiana widoczna jest na dużym monitorze w 30-krotnym powiększeniu.

- Technologia wysokiej rozdzielczości obrazu wraz z oprogramowaniem cyfrowej kamery pozwala na nakładanie filtrów różnej barwy, co ułatwia identyfikację ważnych struktur anatomicznych – dodaje dr Wojciech Wasilewski , neurochirurg z zespołu prof. Kloca. - Daje też nieograniczone możliwości rejestracji i opracowania zapisów wideo w celach dydaktycznych oraz analizy zastosowanych technik operacyjnych

Pierwszą pacjentką była 30-latka z Żukowa, pani Joanna. Przez ok. dwa lata kobieta skarżyła się na bóle i zawroty głowy, zdarzały się jej incydenty chwilowej utraty przytomności i pamięci, zaburzenia widzenia. Leczono ją sterydami. Dopiero rezonans magnetyczny zlecony przez jednego z lekarzy wykazał obecność guza szyszynki.

W połowie czerwca 2018 roku pani Joanna była operowana na oddziale neurochirurgii właśnie z użycie egzoskopu. Zabieg przeszła bez powikłań. Wkrótce po operacji zaszła w ciążę i urodziła synka. Jak mówi – czuje się znakomicie.

- To jedna z najtrudniejszych operacji neurochirurgicznych, bo szyszynka jest położona ok. 15 cm w głąb mózgu w samym środku głowy, w okolicy gdzie przechodzą bardzo duże i ważne żyły, które są bardziej niż tętnice narażone na uszkodzenia, pęknięcie, powstanie zakrzepu – tłumaczy prof. Kloc. - Zastosowanie egzoskopu to ryzyko podczas operacji znacznie zmniejszyło.