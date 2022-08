Nie wystraszyło ich nawet spalenie samochodu. Tak świadkowie doprowadzili do sądu sprawę oczyszczalni

Zarzuty w śledztwie, dotyczącym ewentualnego skażenia wód Martwej Wisły przez oczyszczalnię ścieków w gdańskim Siarkopolu, usłyszeli dyrektor do spraw technologicznych i kierownik działu mediów technologicznych. Na ławie oskarżonych zasiądą też ówczesne władze. Wszyscy będą odpowiadać za utrzymywanie w nienależytym stanie technicznym urządzeń oczyszczalni spółki.

Do tej historii wracamy z dwóch powodów. Po pierwsze, będzie wreszcie przedmiotem oceny sądu. Do rozprawy dojdzie już we wrześniu. Po drugie, postawa świadków zasługuje na uznanie, nie zrezygnowali z podjęcia działań pomimo wyzwisk, zastraszania, czy pogróżek.

ZOBACZ TEŻ:

"Dziwna substancja" trafia do wody? WIOŚ skontrolował tereny w okolicy Fosy Twierdzy Wisłoujście. To pokłosie anonimu ws. Siarkopolu

Maciej Naskręt: Jak to się zaczęło?

Łukasz Hamadyk: To był rok 2018. Przyszedł do mnie wtedy Dobrosław Bielecki, który opowiedział mi, co dzieje się przy oczyszczalni Siarkopolu, nieopodal Twierdzy Wisłoujście. Z osadników spuszczana była ciecz bezpośrednio do Wisły. W tzw. poletkach ociekowych była jeszcze mazista ciecz, która trafiała do gleby przez nieszczelne zbiorniki. Trzeba to było sprawdzić naocznie.