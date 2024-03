Niebo nad Centralnym Poligonem Sił Powietrznych rozbłysło. Pododdziały przeciwlotnicze doskonalą zdolności wykonywania zadań ogniowych!

- Przeznaczymy na to około 6,5 miliarda złotych. Polska armia będzie bogatsza o kilka tysięcy takich granatników oraz kilkaset tysięcy amunicji do nich. Do tego dochodzi również cała infrastruktura z tym związana oraz szkolenia, dodatkowo w skład zamówienia wejdzie m.in. pakiet serwisowy i symulatory. To kontynuacja naszej współpracy. Szwecja to bardzo odpowiedzialny i dobry partner - dodał Władysław Kosiniak-Kamysz.