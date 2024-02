Nielegalny hazard w Nowym Porcie w Gdańsku. Funkcjonariusze z KAS uderzyli w grupę przestępczą

- Było widać dużą interwencję służb celnych - mówił w sobotę „Dziennikowi Bałtyckiemu” Łukasz Hamadyk - W Nowym Porcie i nie tylko tutaj, od lat mieszkańcy próbowali interweniować. Przez lata w tej kwestii panowała bezsilność. Pytanie jaki to przyniesie efekt. Często, jak grzyby po deszczu, wyrastają później nowe salony gier w tych samym miejscach. To niekończąca się historia, mamy nadzieję, że te interwencje coś zmienią, ale to będziemy mogli ocenić dopiero po upływie jakiegoś czasu.