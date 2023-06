Nietypowa interwencja policjantów z Gdańska Przed jednym z bloków miała być "duża żmija".

Policjanci z Gdańska mieli nietypową interwencję. Tym razem to nie człowiek zagrażał niebezpieczeństwu, ale zwierze i to dość nietypowe. Zgłoszenie funkcjonariusze przyjęli od jednej z mieszkanek, która zauważyła "żmiję" przed swoim blokiem.

- Przed klatką jest duża żmija, ma około jeden metr długości, czerwone oczy i syczy - powiedziała jedna kobieta do policjantów.

Policjanci natychmiast poinformowali o podjęciu interwencji oficera dyżurnego, a ten zawiadomił właściwe służby, aby przyjechały zająć się wężem. Do tego czasu jednak gadem zajęli się mundurowi, którym udało się go bezpiecznie umieścić w kartonie. Po chwili gadem zajęli się funkcjonariusze z eko patrolu Straży Miejskiej, wąż został bezpiecznie przetransportowany do lecznicy.