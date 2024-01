Niewiarygodny wyczyn gdańszczanki. Wytrzymała ponad trzy godziny obłożona lodem od stóp do szyi! Trafiła dziś do księgi rekordów Guinnessa Szymon Szadurski

Choć wydaje się to niewiarygodne, jest możliwe. Gdańszczanka Katarzyna Jakubowska przez ponad trzy godziny, z uśmiechem na twarzy i w dobrym samopoczuciu, zdołała przetrwać obłożona lodem od stóp do szyi. Dziś to wydarzenie wpisane zostało do księgi rekordów Guinnessa!