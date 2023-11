Nocne utrudnienia w ruchu na węźle Gdańsk Południe. Przyczyna? Budowa wiaduktu. Uważaj na drodze!

Przedstawiciel gdańskiego oddziału GDDKiA Mateusz Brożyna przekazał, że utrudnień na węźle Gdańsk Południe należy się spodziewać w godzinach od 22:00 do 5:00.

- Pierwsze, chwilowe zamknięcia ruchu – do 15 minut – będą na jezdni w kierunku Gdyni w nocy z 5 na 6 listopada oraz z 6 na 7 listopada. Jest to niezbędne do wykonania robót w związku z budową wiaduktu – poinformował Mateusz Brożyna.