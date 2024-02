Nowa Moneta Harry Potter i Kamień Filozoficzny. Zanurz się w Magii Hogwartu z Mennicą Gdańską

Nowa Moneta Harry Potter i Kamień Filozoficzny w Mennicy Gdańskiej

Na rewersie monety zobaczymy głównego bohatera, Harrego Pottera, zasiada w ławce w szkole Magii i Czarnoksięstwa w Hogwarcie. Skupiony nad notatkami, w dłoni z uroczystym piórem pokrytym selektywnym złoceniem. Przed nim rozmieszczone są tajemnicze probówki, a za nim dymiący kocioł, z magicznym eliksirem. Jego wzrok jest skierowany w przód, pełen skoncentrowania na swojej pierwszej lekcji eliksirów pod okiem profesora Snape'a. Szczegóły są doskonale oddane dzięki mega wysokiemu reliefowi aż 2,7 mm.

Nominał monety to 15 dolarów, a emitentem jest wyspa Niue. Nakład na cały świat jest ograniczony do zaledwie 100 sztuk, co sprawia, że to wyjątkowe wydanie staje się niezwykle cenne dla kolekcjonerów. Moneta ma imponującą wysokość rewersu i awersu wynoszącą 2,5 mm oraz 0,3 mm, a jej rozmiar to 65 mm. Wykonana jest ze srebra próby 999, co gwarantuje jej trwałość, a dodatkowo ozdobiona jest selektywnym złoceniem oraz numerowanym rantem, co czyni ją wyjątkowym i niepowtarzalnym dziełem sztuki numizmatycznej.

To wydanie monety Harry Potter i Kamień Filozoficzny to nie tylko okazja dla kolekcjonerów do posiadania unikatowego dzieła, ale także wyjątkowy sposób na zanurzenie się w magicznym świecie Hogwartu i powrotu do uwielbianych chwil z filmu. Ta unikalna moneta przenosi fanów Harry'ego Pottera prosto do magicznego świata Hogwartu, zachwycając nie tylko miłośników numizmatyki, ale również pasjonatów przygód młodego czarodzieja.

