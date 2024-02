Nowa wystawa w Centrum Sztuki Współczesnej ŁAŹNIA. "Spragnieni miasta" od lutego w Gdańsku

- Spragnieni miasta to dla mnie niezwykła wystawa, bo dzieje się we wnętrzach Centrum Sztuki Współczesnej ŁAŹNIA 2, które wiele lat temu zaprojektowałem, które potem wraz z całym zespołem wspaniałych i oddanych ludzi budowałem i które wspólnie otworzyliśmy dla sztuki w 2012 roku> - mówi artysta Jacek Dominiczak - Chcę powrócić do dialogicznej formuły tego projektu. Chcę ujawnić ukryty architektoniczny dialog, który tę przestrzeń sekretnie wtedy skonstruował. To był dialog nowej architektury wnętrz ze starą architekturą miejskiej łaźni.