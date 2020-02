Nowe akty oskarżenia przeciw przedstawicielom firmy Skarbiec. Wyłudzili ponad 180 mln zł?

Siedmioro doradców finansowych i kierowników biur Skarbca przez ponad dekadę, do 2015 roku, miało oszukać co najmniej tysiąc osób na łączną kwotę niemal 2,5 miliona złotych - wynika z ustaleń śledztwa dotyczącego tylko terenu kujawsko-pomorskiego.

Oskarżeni, z których troje przyznało się do winy, przed sądem odpowiedzą także za to, że z procederu mieli uczynić sobie stałe źródło dochodu, za co grozi do 12 lat więzienia.