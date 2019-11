Nowe Centrum Symulacji Sercowo-Naczyniowej w Gdańsku jest doskonale wyposażone. Zdjęcia z otwarcia

Należę do pokolenia kardiologów, które kształciło się bez takich nowoczesnych urządzeń i muszę przyznać, że z zazdrością patrzę co też te fantomy potrafią

Młodzi lekarze, przede wszystkim specjalizujący się w kardiologii oraz specjaliści w tej dziedzinie będą się uczyć w centrum wykonywania skomplikowanych badań diagnostycznych serca i całego układu krążenia oraz procedur leczniczych. I to nie na żywych pacjentach a na naszpikowanych elektroniką fantomach, które potrafią jak oni reagować. Jeśli lekarz popełni błąd -podobnie jak prawdziwym tak i tym wirtualnym pacjentom grożą powikłania a nawet zgon. Lekarze muszą więc uczyć się by błędów uniknąć.

Pracownie Centrum Symulacji Sercowo-Naczyniowej gdańskiego uniwersytetu wyposażone są w sześć fantomów do badań echokardiograficznych nieinwazyjnych ,tzw. przezklatkowych oraz mało inwazyjnych , przezprzełykowych (jak gastroskopia) oraz jednego fantomu do badań serca i naczyń wieńcowych, wykonywania koronarografii (inwazyjnego badania serca), angioplastyk, czyli mechanicznego poszerzania zwężonych tętnic wieńcowych doprowadzających krew do serca, a nawet wszczepiania zastawek serca bez otwierania klatki piersiowej.

Oferujemy szkolenia na kilku poziomach i w trzech modułach: echokardiografii przezprzełykowej, kardiologii interwencyjnej oraz szkoleń z tzw. diagnostyki podstawowej w stanach zagrożenia życia (Point of Care)

- tłumaczy prof. Marcin Fijałkowski z I Katedry i Kliniki Kardiologii GUMED, koordynator Centrum Symulacji Sercowo-Naczyniowej.

- Dla przykładu - kurs z badania przezprzełykowego jest podstawowy oraz zaawansowany. Fantomy mają – bardzo ciekawą funkcję - pokazują po kolei prawidłowe projekcje obrazujące anatomię serca i jeżeli kursant uzyska projekcję zbliżoną do ideału, może ją zatwierdzić, jeżeli nie to tak długo musi ją powtarzać aż ją wykona poprawnie by przejść do następnej. Po włączeniu odpowiedniego programu okazuje się, że fantomy mają różne choroby tak jak żywi pacjenci, które również musi uwzględnić lekarz podczas badania. Bardziej zaawansowany kurs echokardiografii przezprzełykowej uczy obrazowania, które często jest niedostępne dla lekarzy pracujących w ośrodkach ościennych, czyli obrazowania trójwymiarowego i różnych skomplikowanych patologii.