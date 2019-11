Zakończyły się prace przy budowie miejsca do rekreacji w dzielnicy Strzyża. Przy lesie, w pobliżu ulicy Ludowej, powstał m.in. plac zabaw i miejsce do piknikowania. Koszt tej inwestycji to 230 tysięcy złotych.

Inwestycja realizowana była w ramach programu „Rozbudowa infrastruktury rekreacyjnej na terenach miejskich", który przewiduje budowę miejsc odpoczynku na terenach przy wejściach do lasu. W pobliżu wejścia do lasu przy ul. Ludowej powstały m.in. plac zabaw, miejsce do piknikowania, stojaki na rowery i ławeczki. Wybudowano także schody i zadbano o zieleń.