Nowe mieszkania komunalne na Dolnym Mieście w Gdańsku. W budynku przy ul. Kieturakisa zamieszkały rodziny powracające z zagranicy [zdjęcia]

- Konsekwentnie zmieniamy Dolne Miasto, które staje się coraz bardziej przyjaznym miejscem do życia. Jednak bez was, nowych lokatorów to miejsce by się nie zmieniało. Życzę wam aby mieszkało się wam tu dobrze, ale żebyście też byli gospodarzami tej dzielnicy i brali współodpowiedzialność za to jak ta dzielnica wygląda – powiedziała prezydent Gdańska Aleksandra Dulkiwicz.

W budynku przy ul. Kieturakisa 6 zamieszkały rodziny uczestniczące w programie "Gdańskie Mieszkania dla Powracających z zagranicy". Nowi lokatorzy wcześniej mieszkali w Wielkiej Brytanii, Stanach Zjednoczonych i Niemczech.

- Najważniejsi są ludzie, gospodarze tego miejsca. Rzeczywiście Dolne Miasto ma wspaniałych gospodarzy. Kilka lat temu Komisja Europejska wyróżniła rewitalizację Dolnego Miasta jako najlepszą inwestycję tego typu w Europie. Ta nagroda była przede wszystkim dla Państwa, którzy tutaj mieszkacie i tworzycie klimat tego miejsca – powiedział zastępca prezydenta ds. zrównoważonego rozwoju Piotr Grzelak.