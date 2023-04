Nowe przejście dla pieszych w centrum Gdańska. Tym razem ma powstać na wysokości Dworca Głównego. Wiceprezydent Gdańska ogłosił przetarg

- Kiedy uruchamialiśmy przejście naziemne przy Bramie Wyżynnej, wiele osób obawiało się, że zakorkuje to Gdańsk. W rzeczywistości okazało się, że ruch samochodowy odbywa się bardzo płynnie. Dzisiaj ogłaszamy przetarg na przejście naziemne przy najważniejszym w Gdańsku węźle przesiadkowym, naprzeciwko Dworca Głównego. Rozwiązanie to ma zwiększyć dostępność dla pieszych i osób z niepełnosprawnościami, ułatwić dojście do dworca PKP i przedłużonych przystanków tramwajowych, oraz do ul. Elżbietańskiej – mówił podczas piątkowego briefingu wiceprezydent Piotr Grzelak.