Nowe stawki opłat za odbiór odpadów w Sopocie

W przypadku nieruchomości zamieszkałych (czyli mieszkańców) ceny wzrosną o 8 procent - z 10,60 zł do 11,40 zł za metr sześcienny zużytej wody.

W przypadku nieruchomości niezamieszkałych (czyli przedsiębiorców prowadzących restauracje, kawiarnie, puby itp.) ceny wzrosną średnio o około 12 procent, jednak dla odpadów segregowanych stawka będzie niższa (wzrost o 8 procent), zaś dla odpadów zmieszanych wyższa (wzrost o 20 procent). Ma to zachęcić przedsiębiorców do większej staranności przy segregacji odpadów. Przykładowo, opłata za odbiór odpadów zmieszanych z pojemnika o pojemności 1100 l wzrośnie z 209 zł do 258,5 zł, a odpadów segregowanych z 82,50 zł do 88 zł.

W obecnym roku aż 54 procent odpadów pochodzących z nieruchomości niezamieszkałych nie nadawało się do segregacji, głównie z powodu zanieczyszczenia bioodpadami. Taka zmieszana frakcja jest najdroższa w utylizacji.