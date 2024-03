Nowe tablice rejestracyjne. Zmiany dla kierowców od czerwca 2024 roku

Ministerstwo Infrastruktury wydało projekt rozporządzenia w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów sportowych. Nowe tablice rejestracyjne będą koloru żółtego z czerwoną czcionką.

Przepisy o nowych tablicach miały zastosowanie do samochodów osobowych przeznaczonych do zawodów sportowych, które zostały wpisane do rejestru prowadzonego przez właściwy polski związek sportowy w rozumieniu ustawy o sporcie.