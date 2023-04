Nowelizacja Kodeksu pracy. Dużo zmian i jeszcze więcej korzyści. Co się zmienia? Sprawdź to! Praca zdalna. Jak z niej skorzystać? Sprawdź!

Szykujesz się do pracy zdalnej? Ustal to z pracodawcą

– Pamiętajmy, że praca zdalna wprowadzona Kodeksem pracy nie jest obowiązkowa, ani też nie ma automatycznego zastosowania do pracowników – tłumaczy Anna Zielińska, prawnik ClickMeeting . - Pracodawca sam decyduje czy w ogóle wprowadza pracę zdalną w swoim zakładzie pracy, a jeśli tak, to czy dla wszystkich pracowników, czy jedynie dla wybranych grup.

– Gdy pracodawca ma już komplet regulacji dotyczących pracy zdalnej, możliwe jest jej zastosowanie do pracowników – tłumaczy Anna Zielińska z ClickMeeting. - Podstawą do zastosowania pracy zdalnej może być albo uzgodnienie pracodawcy i pracownika, albo jednostronne polecenie pracodawcy. Uzgodnienie można zawrzeć przy zawieraniu umowy o pracę lub w toku zatrudnienia. Wymaga ona zgodnej woli obu stron umowy o pracę. Oznacza to, że zarówno pracownik, jak i pracodawca muszą zgodzić się na jego treść, w tym na konkretne miejsce świadczenia pracy zdalnej. Polecenie z kolei jest jednostronną czynnością i nie wymaga zgody pracownika. Pracodawca może wydać polecenie wykonywania pracy zdalnej tylko w określonych okolicznościach.

Co zaliczamy do takich okoliczności?

Co ciekawe, aż 52 procent Polaków zadeklarowało, że nie słyszało nic na ten temat, a 22 procent badanych nie jest pewnych, czy takie informacje do nich dotarły. Z pewnością o zapowiadanej nowelizacji słyszało 26 procent Polaków.

– Kodeks pracy wprowadza dwa rodzaje pracy zdalnej: pracę zdalną oraz pracę zdalną okazjonalną, którą można wykonywać do 24 dni w roku kalendarzowym – tłumaczy Anna Zielińska z ClickMeeting. - Upraszczając, ta pierwsza to odpowiednik dotychczasowej telepracy z kodeksu pracy, a ta druga to tzw. home office. Co istotne, pracownik może łączyć obie te instytucje. Pamiętajmy, że tzw. praca hybrydowa, to także rodzaj pracy zdalnej – tej będącej odpowiednikiem telepracy – tyle tylko, że w jest to praca zdalna w niepełnym wymiarze. Tak więc pracownik, który uzgodni z pracodawcą pracę zdalną w wymiarze np. 3 dni w każdym tygodniu pracy (czyli tzw. pracę hybrydową), może dodatkowo wnioskować o pracę zdalną okazjonalną, aby np. w danym tygodniu pracować z domu 5 dni.