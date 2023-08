Nowi lokatorzy gdańskiego zoo. Na świat przyszły trzy barasingi

Trzy młode barasingi przyszyły na świat w gdańskim zoo

Barasingi bagienne to azjatycki gatunek jelenia. W naturze jest on narażony na wyginięcie. W gdańskim stadzie tych zwierząt do tej pory były trzy samice i jeden samiec. Teraz do tego grono dołączą trzy młode barasingi, których płeć na razie nie jest jeszcze znana.

- Barasingi do Gdańska przyjechały w 2022 roku i zajęły wybieg dawniej zamieszkiwany przez jelenie europejskie. Jak widać, czują się na nim znakomicie. Matki pilnują swoje młode i ukrywają w wysokiej trawie, a nad wszystkim czuwa ojciec - informuje GOZ.

Choć wypatrzenie młodych barasing może sprawiać trudności wśród wysokiej trawy, te już chodzą po wybiegu. Ich naturalnym środowiskiem są tereny bagienne, trawiaste tereny zalewowe oraz lasy zwłaszcza w pobliżu zbiorników wodnych. Zamieszkują północne oraz środkowe Indie, ale można je też spotkać na terenie południowo-zachodniego Nepalu.